3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Europe Shine a Light в 22:00 на "Беларусь 1"
Телеканал "Беларусь 1" сегодня покажет проект Европейского Вещательного Союза Europe Shine a Light ("Европа сияет светом"). Он выйдет в эфир в 22:00 вместо конкурса песни "Евровидение-2020", который был отменен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Этим вечером зрителей ожидает программа без соревновательного принципа - звезды шоу разных сезонов и артисты несостоявшегося конкурса представят яркие фрагменты своих композиций.
VAL споет вместе с артистами 40 стран в международном эфире
Среди участников - и победители национального отбора на "Евровидение-2020" - проект VAL. Белорусские музыканты споют вместе с артистами 40 стран в международном эфире. Телепроект продолжительностью в 2 часа будет транслироваться из студии в Нидерландах. Программу покажут 46 вещателей, среди которых и Белтелерадиокомпания. Для белорусских зрителей проект прокомментирует Евгений Перлин.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все