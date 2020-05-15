Europe Shine a Light в 22:00 на "Беларусь 1"

Телеканал "Беларусь 1" сегодня покажет проект Европейского Вещательного Союза Europe Shine a Light ("Европа сияет светом"). Он выйдет в эфир в 22:00 вместо конкурса песни "Евровидение-2020", который был отменен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Этим вечером зрителей ожидает программа без соревновательного принципа - звезды шоу разных сезонов и артисты несостоявшегося конкурса представят яркие фрагменты своих композиций.

