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Europe Shine a Light в 22:00 на "Беларусь 1"

Телеканал "Беларусь 1" сегодня покажет проект Европейского Вещательного Союза Europe Shine a Light ("Европа сияет светом"). Он выйдет в эфир в 22:00 вместо конкурса песни "Евровидение-2020", который был отменен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Этим вечером зрителей ожидает программа без соревновательного принципа - звезды шоу разных сезонов и артисты несостоявшегося конкурса представят яркие фрагменты своих композиций.


VAL споет вместе с артистами 40 стран в международном эфире

Среди участников - и победители национального отбора на "Евровидение-2020" - проект VAL. Белорусские музыканты споют вместе с артистами 40 стран в международном эфире. Телепроект продолжительностью в 2 часа будет транслироваться из студии в Нидерландах. Программу покажут 46 вещателей, среди которых и Белтелерадиокомпания. Для белорусских зрителей проект прокомментирует Евгений Перлин.

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