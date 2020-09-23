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Евгений Лысик. Вернисаж к юбилею мастера
Его называли "Микеланджело театра" и приглашали к сотрудничеству лучшие постановщики эпохи. В этом году художнику Евгению Лысику могло бы исполниться 90. Украинец по национальности, оформил множество спектаклей на минской сцене в тандеме с народным артистом СССР Валентином Елизарьевым. Среди совместных работ - балеты "Сотворение мира", "Кармен-сюита", "Спартак". Накануне в честь памятной даты в Большом театре Беларуси открылась выставка. В фойе публике были продемонстрированы оригинальные эскизы художника к спектаклям, редкие архивные фотографии мастера за работой, а также сцены из балетов.
Вся неделя в афише Большого - спектакли, над которыми работал Евгений Лысик. Также теперь в театре ведется восстановление декораций и костюмов авторства мастера для балета "Щелкунчик". Обновленный спектакль будет презентован в октябре.
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