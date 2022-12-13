"Евгений Онегин" открывает Минский международный Рождественский оперный форум

Последний пример - премьера "Борис Годунов" в Ла Скала. О какой отмене русской культуры может идти речь? Европейцы же не враги себе, чтобы взять и не исполнить русских композиторов. С каким репертуаром? Верди, Пуччини, Россини. А дальше что? Вы понимаете, что для музыканта, для профессионала есть понимание музыкальных школ. Это совершенно другое, интересное. Невозможно отменить культуру. Это нонсенс.

Валерий Кирьянов, главный дирижер Московского музыкального театра "Геликон-опера"