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"Евгений Онегин" открывает Минский международный Рождественский оперный форум

Авангардный "Евгений Онегин" открывает Минский международный Рождественский оперный форум в Большом театре Беларуси.

В двенадцатый раз в Минске на одной сцене поют голоса Литвы, Армении, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и России. Вопреки призывам классику отменять, а форумы бойкотировать Большой театр Беларуси организовал гастроли за рекордные два месяца.

Афишу открывает Чайковский, марафон продолжат Пуччини, Доницетти и Россини в прочтении белорусов и гостей. И речь об отмене западной культуры не шла, как пытаются отменить русское искусство.

Последний пример - премьера "Борис Годунов" в Ла Скала. О какой отмене русской культуры может идти речь? Европейцы же не враги себе, чтобы взять и не исполнить русских композиторов. С каким репертуаром? Верди, Пуччини, Россини. А дальше что? Вы понимаете, что для музыканта, для профессионала есть понимание музыкальных школ. Это совершенно другое, интересное. Невозможно отменить культуру. Это нонсенс.
Валерий Кирьянов, главный дирижер Московского музыкального театра "Геликон-опера"

Опера торжествует в Большом театре Беларуси до 18 декабря. Кульминация, когда у мирового искусства не будет границ и разночтений, случится на гала-концерте.

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