"Евразия.DOC": показ документальных лент стартовал в Минске

Фестиваль документального кино стран СНГ продолжается в Минске. 1 октября стартуют показы короткометражек.

Документальные ленты на большом экране увидим в кинотеатре "Победа", а также на других знаковых площадках, включая Музей истории ВОВ и Дом Москвы. Также в рамках фестиваля запланированы творческие встречи и конференции.

В числе финалистов конкурсной программы и ленты "Первого информационного": фильм "Лето 1941-го. На рассвете войны" сценариста и продюсера Елены Бормотовой, режиссера Екатерины Пелениченко. А также "Родина-мать. Фильм памяти матери-героине А. Ф. Куприяновой" автора Полины Лущик.

2 октября в кинотеатре "Беларусь" состоится торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой будет объявлен триумфатор.