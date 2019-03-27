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"Евровидение-2019" под угрозой срыва из-за конфликта Израиля и Палестины
"Евровидение" под угрозой срыва. По поводу безопасности конкурса, который пройдет в Израиле в мае, переживают организаторы.
Буквально несколько дней назад из-за атаки из сектора Газа был разрушен дом. Он находится всего в 17 километрах от места проведения конкурса. 7 человек, в том числе дети, получили ранения. При этом ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной. Этой ночью вновь звучали сирены воздушной тревоги. По сообщению армии обороны Израиля, ХАМАС выпустил несколько снарядов. В ответ в воздух были подняты израильские истребители, которые поразили цели на палестинской территории.
В Европейском Вещательном Союзе внимательно следят за ситуацией. При этом говорят: перенести конкурс в другое место уже нереально.
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