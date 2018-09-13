"Евровидение-2019" примет Тель-Авив

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Европейского Вещательного Союза. Израиль получил право проведения конкурса после победы на шоу певицы Нетты Барзилай. Долгое время город, который станет организатором конкурса, не назывался. Хотя премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обещал провести его в Иерусалиме. Но организаторы "Евровидения" назвали заявку Тель-Авива очень креативной и привлекательной. Более того, город обеспечит лучшую защиту для конкурса. Он пройдет в середине мая. Полуфиналы - 14 и 16 числа, а финал 18. Беларусь участвует в "Евровидении" с 2004 года.