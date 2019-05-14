"Евровидение-2019". ЗЕНА с песней "Like it" под восьмым номером

Строгое судейство уже сегодня ждет участников песенного конкурса "Евровидение-2019". До первого полуфинала остается менее часа. Нашу страну на престижном шоу представляет певица ЗЕНАс песней "Like it". Конкурс в прямом эфире покажут "Беларусь 1", "Беларусь 24" и сайт Белтелерадиокомпании. Начало в 22:00 из Тель-Авива.



Рассказывает Евгений Перлин (Тель-Авив, прямое включение).



Сейчас в Тель-Авиве плюс 25. Ощущается еще жарче. Но в арене очень холодно. Такое мощное кондиционирование сделано для комфорта зрителей. Внутри будет не так много болельщиков - всего 7 200.



Если вспомнить минское детское "Евровидение", то в Тель-Авиве зрителей в зале вдвое меньше, чем было у нас. Фанатов конкурса встречает большой баннер - Welcome dreamers ("Добро пожаловать, мечтатели!") Во-первых, израильтяне действительно долгие годы мечтали привезти сюда конкурс. Во-вторых, слоган шоу этого года - Dare to dream ("Мечтай смелее!").







Вот кто не стесняется мечтать, так это производители официального мерча или промопродукции. Магнит - 10 рублей, майка с логотипом - около 60. Дорого, но такие цены на "Евровидении" каждый год.







И если "Евровидение" - это большая музыкальная любовь, то настоящий национальный спорт в Израиле - это еда. Люди едят фалафель, шаурму. Естественно, организаторы сделают все возможное, чтобы шоу получилось зрелищным. До выхода артистов на сцену остается меньше получаса. Сейчас я попрошу показать кадры из делегейшн-баббл - той площадки, где находятся персональные гримерки артистов. ЗЕНАсегодня уже не соглашается на интервью - нужно настроиться на выступление, саккумулировать энергию. Представительница Беларуси выйдет на сцену под восьмым номером.



Раскрою один из секретов шоу: откроет первый полуфинал Нетта с новой версией хита "Тoy". Сегодня же продюсеры вспомнят и минское "Евровидение". Но все увидите сами. Предлагаю после "Панорамы" не переключаться и всем вместе сегодня в 22:00 смотреть первый полуфинал с участием ЗЕНА, болеть за нашу страну и, конечно, голосовать за финалистов!



