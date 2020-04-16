"Евровидение-2020" онлайн. В концерте примут участие представители 41 страны

"Евровидение-2020" в необычном формате. 46 вещателей будут транслировать онлайн-концерт "Евровидение. Europe Shine A Light". Среди них и Белтелерадиокомпания. Этот проект станет альтернативой популярному международному песенному конкурсу, который был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации. Правда, на этот раз зрители не смогут выбирать победителей и проигравших.



