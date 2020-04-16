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"Евровидение-2020" онлайн. В концерте примут участие представители 41 страны
"Евровидение-2020" в необычном формате. 46 вещателей будут транслировать онлайн-концерт "Евровидение. Europe Shine A Light". Среди них и Белтелерадиокомпания. Этот проект станет альтернативой популярному международному песенному конкурсу, который был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации. Правда, на этот раз зрители не смогут выбирать победителей и проигравших.
Онлайн-концерт 16 мая в 22:00 на "Беларусь 1"
В онлайн-концерте примут участие представители 41 страны. Беларусь представит музыкальный проект VAL, который выиграл в национальном отборе на конкурс. Фанаты получат возможность спеть вместе в международном эфире. Телеканал
начнет трансляцию двухчасового онлайн-концерта 16 мая в 22:00.
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