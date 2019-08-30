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"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме
Интрига разрешилась. "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме. "Ахой-Арена" примет полуфиналистов конкурса 12 и 14 мая, а 16 числа состоится гранд-финал. Второй по величине город Нидерландов выбрали за подходящую инфраструктуру и удачное расположение. Изначально организаторы рассматривали Роттердам и Маастрихт. Так как в Амстердаме все подходящие площадки уже заняты. Для Нидерландов это юбилейная - пятая - попытка: в 1958 году конкурс прошел в Хилверсуме, в 1970 - в столице Голландии, а в 76-ом и 80-ых годах - в Гааге. Напомним, в этом году конкурс проходил в Израиле. Победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов.
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