Интрига разрешилась. "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме. "Ахой-Арена" примет полуфиналистов конкурса 12 и 14 мая, а 16 числа состоится гранд-финал. Второй по величине город Нидерландов выбрали за подходящую инфраструктуру и удачное расположение. Изначально организаторы рассматривали Роттердам и Маастрихт. Так как в Амстердаме все подходящие площадки уже заняты. Для Нидерландов это юбилейная - пятая - попытка: в 1958 году конкурс прошел в Хилверсуме, в 1970 - в столице Голландии, а в 76-ом и 80-ых годах - в Гааге. Напомним, в этом году конкурс проходил в Израиле. Победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов.



