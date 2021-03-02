"Евровидение-2021": опубликован протокол о здоровье и безопасности

"Евровидение-2021" - без вечеринок и экскурсий. Передвижение участников 65-го международного песенного конкурса будет строго ограничено. Возможный маршрут - от гостиничного номера до площадки. Такая информация опубликована сегодня в протоколе по охране здоровья и безопасности для конкурса песни "Евровидение".

Согласно документу, всем зарубежным участникам рекомендуется выдержать 5-дневный карантин до вылета в Нидерланды. Также обязателен отрицательный результат теста на COVID-19, который необходимо сдать не позднее, чем за 72 часа до вылета. В Нидерландах делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением случаев, когда они едут на арену для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой.