"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме!

Об этом сообщили организаторы конкурса. Решение было объявлено вчера во время проекта "Европа сияет светом". Он вышел в эфир вместо "Евровидения-2020", которое было отменено в связи со сложной эпидемической ситуацией в мире. Проект показывал телеканал "Беларусь 1".



На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале Ahoy. 18 из 41 музыкантов и коллективов, заявленных для участия в "Евровидении-2020", будут представлять свои страны и в 2021 году.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

