"Евровидение" в Израиле под угрозой срыва

Организаторы переживают за безопасность участников и зрителей. Ситуация в регионе резко обострилась. В этот понедельник была совершена атака из сектора Газа. Один из снарядов попал в дом, который находится всего в 17 километрах от места проведения песенного шоу. Ранения получили 7 человек - в том числе дети. Сирены воздушной тревоги звучали и этой ночью. По сообщению армии обороны Израиля, ХАМАС выпустил несколько ракет. В ответ в воздух были подняты израильские истребители, которые поразили цели на палестинской территории. Официальные представители Европейского Вещательного Союза внимательно следят за ситуацией и отмечают: помехой проведению "Евровидения" может стать война или крупномасштабная военная операция.