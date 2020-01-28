Премия Comedy Wildlife Photography Awards продолжает радовать забавными снимками животных

"Каждый год мы проводим этот конкурс. И становится все интереснее видеть, как люди визуализируют забавные стороны дикой природы", - сказал Пол Джойнсон-Хикс, британский фотограф, который является соучредителем премии.



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