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Премия Comedy Wildlife Photography Awards продолжает радовать забавными снимками животных

Премия Comedy Wildlife Photography Awards продолжает радовать забавными снимками животных

"Каждый год мы проводим этот конкурс. И становится все интереснее видеть, как люди визуализируют забавные стороны дикой природы", - сказал Пол Джойнсон-Хикс, британский фотограф, который является соучредителем премии.

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