Фабио Масса рассказал белорусским студентам, как снимается настоящее кино

XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" по-прежнему держит интригу, кого щедро одарит золотом. Четверг, 5 ноября, еще один день в режиме вдумчивого просмотра, а уже в пятницу состоится церемония закрытия фестиваля.

"Смотреть, смотреть, смотреть" - именно такой посыл звучал 5 ноября со сцены Белорусской государственной академии искусств. Здесь давал мастер-класс итальянский кинорежиссер, актер, продюсер Фабио Масса, который рассказал белорусским студентам о том, как снимается настоящее кино, кто его снимает и в чем секрет кассовых фильмов.

Сам Фабио Масса за более чем 20 лет творческой деятельности смог воплотить сразу три ипостаси: актера, продюсера и кинорежиссера. В его багаже несколько десятков фильмов, а также несколько авторских работ, теперь пришло время передавать опыты юным белорусским режиссерам.

Фабио Масса, председатель жюри конкурса короткометражного кино XXXII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" (Италия): "Я уже третий раз в Минске. Действительно, очень приятно участвовать в "Лiстападзе". Сегодня хочу поговорить о том, что такое кино. Также в этом году я являюсь председателем жюри в номинации короткометражных фильмов. Хочу сказать, что мы уже посмотрели конкурсные работы. Было очень интересно. Представлены работы из разных частей света. И сейчас у жюри период активного обсуждения".

Еще в 2025 году Фабио начал разговор о создании кино о Беларуси - уж очень ему полюбилась наша страна. Кто знает, может быть через несколько лет мы увидим фамилию Фабио Масса и в белорусских титрах.

Фестивальное движение продолжается. 5 ноября очередной день конкурсных показов. Кто возьмет золото фестиваля, узнаем в пятницу, 6 ноября, на торжественной церемонии закрытия.