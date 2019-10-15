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Факсимиле Брестской Библии покажут на крупнейшей в мире книжной выставке

Белорусский издательский дом, который работал над воссозданием фолианта, станет экспонентом Франкфуртского книжного форума. Это событие как для акул издательской индустрии, так и для людей, неравнодушных к литературе. Белорусский стенд 71-й ярмарки также пополнит Коран. Покажут наши специалисты и новые разработки в сфере классического и художественного европейского переплета.

Белорусская делегация отправилась в Франкфурт-на-Майне сегодня. В багаже 92 килограмма отечественных переплетенных вручную книг. Стартует форум завтра.

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