"Фактор.BY. Дети" ищет таланты в Гомеле

Команда телевизионного талант-шоу "Фактор.BY. Дети" 18 сентября работает в Гомеле. Юные артисты в возрасте от 7 до 14 лет не менее уверены в себе и артистичны, чем взрослые.

Выступление а капелла. Юные участники пришли на прослушивание, чтобы показать таланты, получить свою порцию драйва и позитива, и главное - покорить звездное жюри самого рейтингового вокального проекта.

"Мы приехали в Гомель с определенными ожиданиями. Мы ждем, что будет много ярких талантливых ребят, - поделился Никита Белько, член жюри проекта "Фактор.BY. Дети", суперфиналист телевизионного шоу "X-Фактор Беларусь". - На что обращаем внимание? Есть несколько основных пунктов: голос и тембр человека, это то, что идет от природы, и тут ты ничего не сделаешь. И, конечно, как человек ведет себя на сцене, насколько это его стезя".

Также звездный предкастинг-марафон уже побывал в Гродно и Бресте, далее в маршруте - Могилев, Витебск, Минск.