"Фактор.BY. Дети" зажигает новые звезды в Бресте

Уже скоро состоится новая музыкальная история второго сезона "Фактор.BY. Дети". Белтелерадиокомпания принимает онлайн-заявки для участия в самом рейтинговом шоу страны. 13 сентября проходит кастинг в Бресте. Юные артисты съехались со всего региона.

Уже к обеду число желающих покорять сцену было более полутысячи. И это не предел. Слушать участников будут до вечера, свои звездные пару минут получат все! Ощущается волнение за кулисами. В группах поддержки - мамы и папы, которые верят, что талант их детей обязательно заметят.

Дарья Филанович, участница кастинга:

"Очень много конкурсов у меня за спиной, очень много опыта. Я из Бреста и пришла на "Фактор.BY. Дети", чтобы получить многочисленный опыт, попробовать новый формат для меня. Выбрала песню Feeling Good в джазовом стиле. Судя по лицам членов жюри, им очень понравилось. Сама я тоже считаю, что спела достойно".

"Моя мама работает актрисой в академическом театре драмы, поэтому я решила пойти по ее стопам - тоже очень хочу выступать на большой сцене. Мечтаю, чтобы меня узнало как можно больше людей и мое творчество всем нравилось", - рассказала участница кастинга Маргарита Цвирко.

конкурс "Фактор.BY. Дети"

К участию приглашены дети от 7 до 14 лет. Юные вокалисты должны спеть без музыкального сопровождения и иметь в запасе несколько любимых хитов разных жанров. Позади - Гродно, сегодня поет Брест, следующий город - Гомель, где кастинг пройдет уже 18 сентября. Выступления, общение с жюри, сценический опыт и, конечно, главное - путевка в финал, о которой мечтает каждый участник.