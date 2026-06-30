"Фактор.BY" ищет таланты в Гомеле: участники кастинга подводят личные итоги

"Фактор.BY" продолжает искать участников нового сезона. В Гомеле 30 июня - первый день прослушивания. Покорить жюри своим талантом пришли более 100 участников. Некоторые из них пробуют свои силы уже не в первый раз.

Покорить жюри своим талантом пришли более 100 участников

Если вы хорошо поете, обладаете харизмой и творческими способностями, у вас еще есть шанс проявить себя во второй день кастинга в Гомеле, который состоится 1 июля. Оставить заявку можно на сайте news.by или прямо на месте прослушивания.