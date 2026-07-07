"Фактор. BY": сколько смелых отмечено у открытого микрофона в Бобруйске

Бобруйск - на десерт путешествия "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+". Кастинг в новые сезоны талант-шоу прошел 7 июля в крупном промышленнике. В караоке-клубе "Уголь" был ажиотаж с полудня.

В Бобруйске полсотни участников дали угля. Были слышны разные истории. Приехал даже парень, который буквально писал песню для Anna Asti и решил сам ворваться в шоу-бизнес.

Настя Кравченко, представитель Беларуси на конкурсе "Интервидение-2025":

"Нон-стопом слушали каждого, и было желание по 3-4 песни от каждого услышать, потому что это настолько хороший уровень, настолько яркие личности. Присутствовало очень много приезжих из Москвы, из Нижнего Новгорода, а также Луганска. На этом этапе не имеет значения, как ты выглядишь, т. е. можно в повседневном наряде выйти, но здесь люди в концертных костюмах выходили. Такой подготовке хочется сказать отдельное спасибо".

Дальше - Минск. В столице будет целый марафон прослушивания. Стартуем уже 9 июля, регистрация начнется в 10:00.