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"Фактор.BY" в поиске звезд - кастинг завершился в Брестской области
В Беларуси создают совершенно другие социальные лифты, где главным пропуском на вершину является истинный талант, а не знатное происхождение. Традиционно летом и "Славянский базар в Витебске", и Молодечно открывают новые имена. Правда, без музыкального образования или продюсерского центра за спиной попасть туда - шансы малы.
И тут за белорусские таланты без огранки берется Белтелерадиокомпания и ее флагманский "Фактор.BY". Нашему медиахолдингу нужно всего полгода, чтобы вырастить высококлассных артистов - тех, кого выбирает вся Беларусь.
Вспомним суперфинал пятого сезона "Фактор.BY". Тогда проголосовали более 150 тыс. белорусов. Почти население Барановичей. Кстати, через этот городок в том числе лег маршрут кастинга в новый сезон.
Прослушивания стартовали на этой неделе. Команда талант-шоу уже услышала Брестскую область. Открытый микрофон - для умеющих мечтать. Кто оказался смелее остальных в Бресте?
Чтобы найти народных по призванию звезд, команда любимого талант-шоу проложила маршрут в 3 тыс. км. через областные и даже райцентры.
"Это моя родная Беларусь. Я хочу здесь показать своим землякам, как я хочу петь, как я хочу дарить радость, - рассказала участница. - Я вот решила заявить о себе, думаю, какое счастье, что в нашем возрасте еще можно и у себя дома на родине петь".
"Для меня это про рост и про возможность найти своих зрителей, возможно, своих людей. Потому что, конечно же, если ты делаешь свою музыку или поешь, очень важны зрители, которые почувствуют что-то благодаря твоему голосу", - надеется юная участница.
Одновременно для "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+", пока дети на каникулах, набираются сил, регистрировали таланты только тех, кому 16 лет и чуть больше.
"78 лет, - назвал свой возраст мужчина. - А вы знаете, хочу все же их и доказать самому себе хотя бы, что я еще на что-то гожусь. Исполнить свою мечту - выступить на большой сцене. Найти все-таки, в конце концов, новых друзей. Почувствовать себя молодым".
Мечтам все возрасты покорны. Первым убедился первый регион.
"Фактор.BY" раскрыл небывалый вокальный потенциал Брестской области. Вспомним триумфы на детском и элегантной версиях "Фактора".
Что ни сезон - то обязательно будет брестский жемчуг голосов. Стабильность стала прослеживаться с третьего "Фактора". И в шестой раз не упустить ту самую золотую рыбку.
Какой еще телекастинг подарит ощущение отдыха в санатории? Брестчанам повезло с адресом прослушивания, где можно было распеться в дуэте с птичьей трелью, вспомнить самые яркие моменты из жизни для анкеты под южным солнцем.
"Я в медицине работаю, в детской поликлинике. Уйти в офисную работу довольно сложно, поэтому надо как-то искать выход своей вот этой творческой жилки", - призналась участница.
"Из-за страхов мы много чего лишаемся в жизни. Мы не пробуем, не идем дальше, стоим на месте", - добавила другая участница.
Вадим Рабчук, что первым получил заветный номер в шестом сезоне, тоже мог бы просто стоять на пешеходной Советской и изо дня в день исполнять один и тот же репертуар. Но однажды круто изменил сценарий своей жизни - и стал комариком в "Мухе-цокотухе", что дают стабильно в Брестском театре кукол.
Выпускнику кадетского училища не привыкать импровизировать по жизни. Она у него и без театра наполнена драматизмом.
Вадим Рабчук, участник кастинга шестого сезона талант-шоу "Фактор.BY":
"Все, что у меня есть, это благодаря бабушке, которая с самого детства за нами, за мной смотрела, мне помогала".
"Я вообще его люблю, как он поет. Я вообще везде хожу, везде слушаю его. Я всегда мечтала, чтобы у меня внук пел", - добавила бабушка.
Брестский кастинг, кстати, запомнится группами поддержки. Если раньше участники любили скрывать от родных факт своего присутствия на прослушивании, то сейчас это целое событие для семей и их друзей. Они, кстати, и агитируют выйти на свет софитов.
Кого-то за руку привели друзья, других же - горе и наш проект - скорее как спасение.
"Это однозначное откровение, и это одна из какой-то помощи для моей души на сегодняшний день", - сказала девушка.
То ли еще будет впереди. После "Фактор.BY" жизнь поет иначе.
"Здесь настоящая история. Видно, что люди искренне говорят, искренне пришли поделиться чем-то. Это всегда подкупает и зрителя, и самих людей. Поэтому они стремятся попасть, себя проявить", - поделилась рассуждениями женщина.
В Брест приехали из Москвы и Белгорода.
"Смотрела прошлый сезон. Мне понравился формат и прямые эфиры. Я участвовала на закрытии Олимпийских игр, выступала, был такой опыт. Гастролировала в Китае с концертами. Мне кажется, в любой сфере нет ничего легкого. То есть везет тому, кто везет", - поделилась другая претендентка.
"В последнее время я готовлюсь к поступлению. Хочу отучиться на преподавателя физики и работать в университете. Конечно, это долгий путь. Сначала я поступил в Польшу, поучился на программиста, но понял, что не хочу там оставаться. Хочу быть здесь - мне ближе своя страна", - рассказал парень.
"Я училась в Польше. Честно, меня всегда тянуло вернуться домой. Так сложились обстоятельства, что у меня была возможность учиться и не зависеть финансово от родителей. Плюс мне сделали предложение - конечно же, здесь. Впереди торжество! И если я все-таки пройду, то очень переживаю, чтобы съемки не совпали с днем нашей свадьбы", - поделилась девушка.
За два дня команда талант-шоу услышала марафон в полсотни тембров и откровений. Учителя, продавцы, кондитеры, экскурсоводы, медсестры... Те, кто хочет еще и песнями что-то сказать стране.
Александра Гайдук, наставница талант-шоу "Фактор.BY 60+":
"Так иногда бывает, что люди годами откладывают все на потом, свою мечту. А вот "Фактор.BY" - это умение принимать решения здесь и сейчас. "Фактор.BY" - это про смелость".
Не только в Бресте, но и в каждом городе, где пройдет кастинг, участников ждет знакомство с глазу на глаз с именитыми артистами. Родной первый регион оценила актриса и телеведущая Александра Гайдук, певец Никита Фоминых и представитель Беларуси на "Интервидении" Настя Кравченко. Запоминайте, как точно запомниться фокус-группе.
Настя Кравченко, представитель Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", наставница талант-шоу "Фактор.BY. Дети":
"Должен заявляться на сцену и сразу со старта мочить так, чтобы ни у кого не осталось вопросов и не оставалось вот этого чувства недосказанности. Я думаю, в каждом городе Беларуси мы обязательно выловим те самые прекрасные жемчужинки, талант которых невозможно спаривать, харизму которых невозможно не рассмотреть. Поэтому, конечно, есть парочка персонажей, с которыми, на мой взгляд, мы обязательно увидимся в телекастингах, а, возможно, потом и в прямых эфирах".
Итак, позади Пинск и Барановичи. Мы зафиксировали аутентичный говор полешуков и дебюты от земляков ЭнКея.
На следующей неделе Гродно и Витебску - приготовиться! "Фактор.BY" в поиске звезд. Если не сможете физически оказаться на прослушивании, видеовыступление можно прикрепить к онлайн-анкете на сайте news.by. Последний день кастинга - 13 июля, а финал традиционно пройдет в столице.