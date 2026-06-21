"Фактор.BY" в поиске звезд - кастинг завершился в Брестской области

В Беларуси создают совершенно другие социальные лифты, где главным пропуском на вершину является истинный талант, а не знатное происхождение. Традиционно летом и "Славянский базар в Витебске", и Молодечно открывают новые имена. Правда, без музыкального образования или продюсерского центра за спиной попасть туда - шансы малы.

И тут за белорусские таланты без огранки берется Белтелерадиокомпания и ее флагманский "Фактор.BY". Нашему медиахолдингу нужно всего полгода, чтобы вырастить высококлассных артистов - тех, кого выбирает вся Беларусь.

Вспомним суперфинал пятого сезона "Фактор.BY". Тогда проголосовали более 150 тыс. белорусов. Почти население Барановичей. Кстати, через этот городок в том числе лег маршрут кастинга в новый сезон.

Прослушивания стартовали на этой неделе. Команда талант-шоу уже услышала Брестскую область. Открытый микрофон - для умеющих мечтать. Кто оказался смелее остальных в Бресте?

участник кастинга "Факор.BY" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f876084b-2ba2-4cb4-ab46-2a1cfacc20e0/conversions/37107237-db59-437b-b951-831f48db0c41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f876084b-2ba2-4cb4-ab46-2a1cfacc20e0/conversions/37107237-db59-437b-b951-831f48db0c41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f876084b-2ba2-4cb4-ab46-2a1cfacc20e0/conversions/37107237-db59-437b-b951-831f48db0c41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f876084b-2ba2-4cb4-ab46-2a1cfacc20e0/conversions/37107237-db59-437b-b951-831f48db0c41-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы найти народных по призванию звезд, команда любимого талант-шоу проложила маршрут в 3 тыс. км. через областные и даже райцентры.

"Это моя родная Беларусь. Я хочу здесь показать своим землякам, как я хочу петь, как я хочу дарить радость, - рассказала участница. - Я вот решила заявить о себе, думаю, какое счастье, что в нашем возрасте еще можно и у себя дома на родине петь".

"Для меня это про рост и про возможность найти своих зрителей, возможно, своих людей. Потому что, конечно же, если ты делаешь свою музыку или поешь, очень важны зрители, которые почувствуют что-то благодаря твоему голосу", - надеется юная участница.

участница кастинга "Факор.BY" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7cbff03-0af5-4721-a8f2-5a15e7dd0a08/conversions/cb9e2c6e-37b4-4bb0-aec7-317b2dc7f6a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7cbff03-0af5-4721-a8f2-5a15e7dd0a08/conversions/cb9e2c6e-37b4-4bb0-aec7-317b2dc7f6a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7cbff03-0af5-4721-a8f2-5a15e7dd0a08/conversions/cb9e2c6e-37b4-4bb0-aec7-317b2dc7f6a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7cbff03-0af5-4721-a8f2-5a15e7dd0a08/conversions/cb9e2c6e-37b4-4bb0-aec7-317b2dc7f6a0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Одновременно для "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+", пока дети на каникулах, набираются сил, регистрировали таланты только тех, кому 16 лет и чуть больше.

"78 лет, - назвал свой возраст мужчина. - А вы знаете, хочу все же их и доказать самому себе хотя бы, что я еще на что-то гожусь. Исполнить свою мечту - выступить на большой сцене. Найти все-таки, в конце концов, новых друзей. Почувствовать себя молодым".

участник кастинга "Факор.BY" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cd0f324-01ba-47b7-98e3-940e1affc0bb/conversions/d066d11d-038b-4f7d-b8c2-1cd464cdafee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cd0f324-01ba-47b7-98e3-940e1affc0bb/conversions/d066d11d-038b-4f7d-b8c2-1cd464cdafee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cd0f324-01ba-47b7-98e3-940e1affc0bb/conversions/d066d11d-038b-4f7d-b8c2-1cd464cdafee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cd0f324-01ba-47b7-98e3-940e1affc0bb/conversions/d066d11d-038b-4f7d-b8c2-1cd464cdafee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мечтам все возрасты покорны. Первым убедился первый регион.

"Фактор.BY" раскрыл небывалый вокальный потенциал Брестской области. Вспомним триумфы на детском и элегантной версиях "Фактора".

участница кастинга "Факор.BY" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ceb3bb-7751-43cf-b3f0-5cc1dc522667/conversions/9b201b0e-f4ce-43d6-aedb-979c615b63af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ceb3bb-7751-43cf-b3f0-5cc1dc522667/conversions/9b201b0e-f4ce-43d6-aedb-979c615b63af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ceb3bb-7751-43cf-b3f0-5cc1dc522667/conversions/9b201b0e-f4ce-43d6-aedb-979c615b63af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ceb3bb-7751-43cf-b3f0-5cc1dc522667/conversions/9b201b0e-f4ce-43d6-aedb-979c615b63af-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что ни сезон - то обязательно будет брестский жемчуг голосов. Стабильность стала прослеживаться с третьего "Фактора". И в шестой раз не упустить ту самую золотую рыбку.

Какой еще телекастинг подарит ощущение отдыха в санатории? Брестчанам повезло с адресом прослушивания, где можно было распеться в дуэте с птичьей трелью, вспомнить самые яркие моменты из жизни для анкеты под южным солнцем.

"Я в медицине работаю, в детской поликлинике. Уйти в офисную работу довольно сложно, поэтому надо как-то искать выход своей вот этой творческой жилки", - призналась участница.

"Из-за страхов мы много чего лишаемся в жизни. Мы не пробуем, не идем дальше, стоим на месте", - добавила другая участница.

Вадим Рабчук, что первым получил заветный номер в шестом сезоне, тоже мог бы просто стоять на пешеходной Советской и изо дня в день исполнять один и тот же репертуар. Но однажды круто изменил сценарий своей жизни - и стал комариком в "Мухе-цокотухе", что дают стабильно в Брестском театре кукол.

Выпускнику кадетского училища не привыкать импровизировать по жизни. Она у него и без театра наполнена драматизмом.

Вадим Рабчук, участник кастинга шестого сезона талант-шоу "Фактор.BY news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04863b06-2f0d-4ee6-9abe-16441d52bd10/conversions/10e440cf-3931-4983-8843-1fc0129a4500-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04863b06-2f0d-4ee6-9abe-16441d52bd10/conversions/10e440cf-3931-4983-8843-1fc0129a4500-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04863b06-2f0d-4ee6-9abe-16441d52bd10/conversions/10e440cf-3931-4983-8843-1fc0129a4500-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04863b06-2f0d-4ee6-9abe-16441d52bd10/conversions/10e440cf-3931-4983-8843-1fc0129a4500-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Рабчук, участник кастинга шестого сезона талант-шоу "Фактор.BY":

"Все, что у меня есть, это благодаря бабушке, которая с самого детства за нами, за мной смотрела, мне помогала".

"Я вообще его люблю, как он поет. Я вообще везде хожу, везде слушаю его. Я всегда мечтала, чтобы у меня внук пел", - добавила бабушка.

Брестский кастинг, кстати, запомнится группами поддержки. Если раньше участники любили скрывать от родных факт своего присутствия на прослушивании, то сейчас это целое событие для семей и их друзей. Они, кстати, и агитируют выйти на свет софитов.

Кого-то за руку привели друзья, других же - горе и наш проект - скорее как спасение.

"Это однозначное откровение, и это одна из какой-то помощи для моей души на сегодняшний день", - сказала девушка.

То ли еще будет впереди. После "Фактор.BY" жизнь поет иначе.

"Здесь настоящая история. Видно, что люди искренне говорят, искренне пришли поделиться чем-то. Это всегда подкупает и зрителя, и самих людей. Поэтому они стремятся попасть, себя проявить", - поделилась рассуждениями женщина.

В Брест приехали из Москвы и Белгорода.

участница кастинга "Факор.BY" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7305dfd6-0ef0-4a05-badc-6e5bb2615dd5/conversions/d168de65-42e2-42ce-a3f7-0e81ebd9e787-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7305dfd6-0ef0-4a05-badc-6e5bb2615dd5/conversions/d168de65-42e2-42ce-a3f7-0e81ebd9e787-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7305dfd6-0ef0-4a05-badc-6e5bb2615dd5/conversions/d168de65-42e2-42ce-a3f7-0e81ebd9e787-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7305dfd6-0ef0-4a05-badc-6e5bb2615dd5/conversions/d168de65-42e2-42ce-a3f7-0e81ebd9e787-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Смотрела прошлый сезон. Мне понравился формат и прямые эфиры. Я участвовала на закрытии Олимпийских игр, выступала, был такой опыт. Гастролировала в Китае с концертами. Мне кажется, в любой сфере нет ничего легкого. То есть везет тому, кто везет", - поделилась другая претендентка.

"В последнее время я готовлюсь к поступлению. Хочу отучиться на преподавателя физики и работать в университете. Конечно, это долгий путь. Сначала я поступил в Польшу, поучился на программиста, но понял, что не хочу там оставаться. Хочу быть здесь - мне ближе своя страна", - рассказал парень.

"Я училась в Польше. Честно, меня всегда тянуло вернуться домой. Так сложились обстоятельства, что у меня была возможность учиться и не зависеть финансово от родителей. Плюс мне сделали предложение - конечно же, здесь. Впереди торжество! И если я все-таки пройду, то очень переживаю, чтобы съемки не совпали с днем нашей свадьбы", - поделилась девушка.

За два дня команда талант-шоу услышала марафон в полсотни тембров и откровений. Учителя, продавцы, кондитеры, экскурсоводы, медсестры... Те, кто хочет еще и песнями что-то сказать стране.

Александра Гайдук, наставница талант-шоу "Фактор.BY 60+" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f687bd0-fea8-46d5-9935-483b2f792a55/conversions/3b24b5ca-a07e-4e0e-b973-356a0ca4fbec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f687bd0-fea8-46d5-9935-483b2f792a55/conversions/3b24b5ca-a07e-4e0e-b973-356a0ca4fbec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f687bd0-fea8-46d5-9935-483b2f792a55/conversions/3b24b5ca-a07e-4e0e-b973-356a0ca4fbec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f687bd0-fea8-46d5-9935-483b2f792a55/conversions/3b24b5ca-a07e-4e0e-b973-356a0ca4fbec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александра Гайдук, наставница талант-шоу "Фактор.BY 60+":

"Так иногда бывает, что люди годами откладывают все на потом, свою мечту. А вот "Фактор.BY" - это умение принимать решения здесь и сейчас. "Фактор.BY" - это про смелость".

Не только в Бресте, но и в каждом городе, где пройдет кастинг, участников ждет знакомство с глазу на глаз с именитыми артистами. Родной первый регион оценила актриса и телеведущая Александра Гайдук, певец Никита Фоминых и представитель Беларуси на "Интервидении" Настя Кравченко. Запоминайте, как точно запомниться фокус-группе.

Настя Кравченко, представитель Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", наставница талант-шоу "Фактор.BY. Дети" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26b96409-eee5-4fc3-b7fb-21c8bbaa0a45/conversions/bfa54932-48bd-48c1-a031-2cda2cbf73da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26b96409-eee5-4fc3-b7fb-21c8bbaa0a45/conversions/bfa54932-48bd-48c1-a031-2cda2cbf73da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26b96409-eee5-4fc3-b7fb-21c8bbaa0a45/conversions/bfa54932-48bd-48c1-a031-2cda2cbf73da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26b96409-eee5-4fc3-b7fb-21c8bbaa0a45/conversions/bfa54932-48bd-48c1-a031-2cda2cbf73da-xl-___webp_1920.webp 1920w

Настя Кравченко, представитель Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", наставница талант-шоу "Фактор.BY. Дети":

"Должен заявляться на сцену и сразу со старта мочить так, чтобы ни у кого не осталось вопросов и не оставалось вот этого чувства недосказанности. Я думаю, в каждом городе Беларуси мы обязательно выловим те самые прекрасные жемчужинки, талант которых невозможно спаривать, харизму которых невозможно не рассмотреть. Поэтому, конечно, есть парочка персонажей, с которыми, на мой взгляд, мы обязательно увидимся в телекастингах, а, возможно, потом и в прямых эфирах".

Итак, позади Пинск и Барановичи. Мы зафиксировали аутентичный говор полешуков и дебюты от земляков ЭнКея.