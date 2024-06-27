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"Фактор.by" 27 июня начинает прослушивание в Гомеле

Желающих выйти из тени будней на свет софитов ждут сегодня в гомельском караоке-клубе "Арена-Холл" по адресу улица Коммунаров, 6. Регистрацию в шоу-бизнес можно будет пройти прямо на месте, она открывается в 10 утра. Само прослушивание начнется в полдень и продлится до пяти вечера. Напомним, что с собой нужен только паспорт. Команда предложит заполнить анкеты, после - спеть и рассказать о себе. Экспертными собеседниками выступят суперфиналист первого сезона Никита Белько и певица, телеведущая Александра Гайдук.

Далее на кастинг талантливых исполнителей будет ждать Могилев - здесь прослушивания пройдут 1 и 2 июля. Кульминация турне состоится в столице. Минск будет выбирать таланты ровно неделю - с 4 по 10 июля включительно.

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