"Фактор.by" 27 июня начинает прослушивание в Гомеле

Желающих выйти из тени будней на свет софитов ждут сегодня в гомельском караоке-клубе "Арена-Холл" по адресу улица Коммунаров, 6. Регистрацию в шоу-бизнес можно будет пройти прямо на месте, она открывается в 10 утра. Само прослушивание начнется в полдень и продлится до пяти вечера. Напомним, что с собой нужен только паспорт. Команда предложит заполнить анкеты, после - спеть и рассказать о себе. Экспертными собеседниками выступят суперфиналист первого сезона Никита Белько и певица, телеведущая Александра Гайдук.