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"Фактор.by 60 +": до этапа телекастингов дошли 23 артиста элегантного возраста

Талантливых мам и пап, бабушек и дедушек скоро покажут по телевизору. В эту пятницу на телеканале "Беларусь 1" - премьера - "Фактор.by 60 +". 10 февраля в 20:45 смотрите первый эпизод проекта из шести.

До этапа телекастингов дошли 23 артиста элегантного возраста. Именно они прошлым летом бросили огород, отпросились у внуков и отложили любимое хобби на потом, чтобы пойти на прослушивание. Теперь же им предстоит показать себя в телевизионном эфире и выступить перед профессиональным жюри. Звездные комментарии будут давать заслуженные артисты Беларуси Александр Солодуха и Виктория Алешко, певица, актриса и телеведущая Александра Гайдук, а также народный артист России Владимир Березин. Ведущие проекта - Павел Лазовик и Елена Спиридович.


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Это шоу, на котором мы получили большое удовольствие не только от процесса и результата, но и от процесса съемок, потому что у нас были совершенно уникальные участники - это люди, которым 60+, 70 и даже 80+. Это люди, которые вышли из зоны комфорта, которые, может быть, встали со скамейки, где они кормили голубей и написали песни. Мы сделали им очень крутые образы. Они не побоялись, они рискнули и вышли на сцену и, возможно, услышали самые главные слова, которые они никогда бы не услышали в жизни.
Ольга Саламаха, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by 60+"

В эту пятницу выступит первая семерка артистов. Из них только четверо пройдут в следующий этап - полуфинал. Свой вердикт звездные судьи озвучат после всех выступлений. Телезрители в голосовании участвовать не будут. Зато болеть разрешается. Не пропустите яркую премьеру на "Беларусь 1" - "Фактор.by 60+"


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