"Фактор.by 60 +": до этапа телекастингов дошли 23 артиста элегантного возраста

Это шоу, на котором мы получили большое удовольствие не только от процесса и результата, но и от процесса съемок, потому что у нас были совершенно уникальные участники - это люди, которым 60+, 70 и даже 80+. Это люди, которые вышли из зоны комфорта, которые, может быть, встали со скамейки, где они кормили голубей и написали песни. Мы сделали им очень крутые образы. Они не побоялись, они рискнули и вышли на сцену и, возможно, услышали самые главные слова, которые они никогда бы не услышали в жизни.

Ольга Саламаха, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by 60+"