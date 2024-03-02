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"Фактор.by 60+": Дюжина полуфиналистов проекта сформирована, называем имена завершающей четверки

Им говорили, что мечтать уже поздно и советовали сидеть дома и смотреть телевизор. Но они не поверили. "Фактор.by 60+" - время, когда желания сбываются.

Дюжина полуфиналистов проектасформирована! 1 марта в замыкающую четверку прошлипевчая церковного хора из Орши Вероника Мельницкая. Экс-солист эстрадного оркестра из Минска Виктор Гуща. Шахтер Александр Ильевич, а также педагог со стажем Вячеслав Ивашко. Судьба каждого из участников проекта достойна экранизации. Но, несмотря на это, они идут с песней по жизни. Для выступлений перед миллионной телеаудиторией конкурсанты выбирают проверенные временем хиты.

Чье исполнение зацепит звездное жюри и поможет пройти в следующий этап? Смотрите шоу "Фактор.by 60+" в следующую пятницу в 20:45 на "Беларусь 1". Не пропустите.

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