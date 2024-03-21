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"Фактор.by 60+" совсем скоро определит суперфиналиста шоу
Суперфинал шоу "Фактор.by 60+" уже завтра. Единственный музыкальный проект страны без возрастных ограничений подведет итоги вокальной битвы. До решающего этапа дошли 4 участника. Кто из них станет победителем, узнаем совсем скоро. Репортаж из закулисья от Нины Можейко.
Они знают, как минус превратить в плюс. А еще как дружить с конкурентами, ведь соперничества как такового на шоу "Фактор.by" не существует. Зато есть взаимное уважение и понимание того, что всему (даже если тебе за 60) свое время.
Кажется, им удалось повернуть маховик вспять. Во всяком случае в телевизионных декорациях и под прицелом телекамер они готовы отбросить комплексы и зажимы, избавиться от страха сцены, а может быть даже впервые за много лет решиться сменить жанр.
Ему приходилось слушать овации со сцен мирового значения, но даже с таким опытом надо быть очень смелым, чтобы открыться зрителю. Харизматичный Илья Астров, солист Большого театра Беларуси, классике не изменял, правда, эстрадной. С его диапазоном и уверенными низами любое популярное драже превращается в конфетку.
А суперфиналист Виктор Гуща и вовсе "на огонек" красной лампочки в телевизионной камере заскочил с легкой руки родных. Это они отправили засидевшегося в рядах домохозяина экс-солиста оркестра минской милиции. Мол, не надо нам голубцов, лучше иди и пой.
Единственная леди в суперфинале Инесса Парфенчик из Лидского района подстраховалась и до важного этапа шоу дошла в сопровождении мужа.
Во втором сезоне шоу "Фактор.by 60+" стало больше артистов из народа, но с опытом на сцене. А еще статистика утверждает, что у проекта стало еще больше зрителей - рейтинги так и щеголяют красноречием. В прошлую пятницу вновь поставили рекорд. Вот что значит профессионалы в кадре и за его пределами.
А вот с какой песней надо не оплошать в суперфинале - секрет.
Читайте по губам педагога по вокалу.
Намекнем только, что композиций будет две. Одну из них исполнят в дуэте с поющим наставником. И да, Солодуха будет. Не только в жюри, но и на сцене. По случаю специально сшит костюм.
Они все равнозначны, каждый по-своему. Это здорово, что сегодня будет настоящая борьба, настоящее состязание и пусть победит сильнейший.
От них неожиданностей вокальных ждать не надо, мы уже это все почувствовали. Я жду настроения, которое могут подарить только люди, представляющие поколение "зрелой молодости". Теплое, не жгучее, согревающее, окутывающее и дающее надежду и желание жить.
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