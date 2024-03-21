"Фактор.by 60+" совсем скоро определит суперфиналиста шоу

Суперфинал шоу "Фактор.by 60+" уже завтра. Единственный музыкальный проект страны без возрастных ограничений подведет итоги вокальной битвы. До решающего этапа дошли 4 участника. Кто из них станет победителем, узнаем совсем скоро. Репортаж из закулисья от Нины Можейко.

Они знают, как минус превратить в плюс. А еще как дружить с конкурентами, ведь соперничества как такового на шоу "Фактор.by" не существует. Зато есть взаимное уважение и понимание того, что всему (даже если тебе за 60) свое время.

Кажется, им удалось повернуть маховик вспять. Во всяком случае в телевизионных декорациях и под прицелом телекамер они готовы отбросить комплексы и зажимы, избавиться от страха сцены, а может быть даже впервые за много лет решиться сменить жанр.

Ему приходилось слушать овации со сцен мирового значения, но даже с таким опытом надо быть очень смелым, чтобы открыться зрителю. Харизматичный Илья Астров, солист Большого театра Беларуси, классике не изменял, правда, эстрадной. С его диапазоном и уверенными низами любое популярное драже превращается в конфетку.

А суперфиналист Виктор Гуща и вовсе "на огонек" красной лампочки в телевизионной камере заскочил с легкой руки родных. Это они отправили засидевшегося в рядах домохозяина экс-солиста оркестра минской милиции. Мол, не надо нам голубцов, лучше иди и пой.

Единственная леди в суперфинале Инесса Парфенчик из Лидского района подстраховалась и до важного этапа шоу дошла в сопровождении мужа.

Во втором сезоне шоу "Фактор.by 60+" стало больше артистов из народа, но с опытом на сцене. А еще статистика утверждает, что у проекта стало еще больше зрителей - рейтинги так и щеголяют красноречием. В прошлую пятницу вновь поставили рекорд. Вот что значит профессионалы в кадре и за его пределами.

А вот с какой песней надо не оплошать в суперфинале - секрет.

Читайте по губам педагога по вокалу.

Намекнем только, что композиций будет две. Одну из них исполнят в дуэте с поющим наставником. И да, Солодуха будет. Не только в жюри, но и на сцене. По случаю специально сшит костюм.

Они все равнозначны, каждый по-своему. Это здорово, что сегодня будет настоящая борьба, настоящее состязание и пусть победит сильнейший. Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси, член жюри шоу "Фактор.by 60+"