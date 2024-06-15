"Фактор.by" готов зажигать новые звезды

Первым споет Витебск. В столице "Славянского базара" ищем таланты 18 и 19 июня. 21 и 22 июня отбор пройдет в Гродно. В воскресенье, 23 июня, эстафета перейдет Бресту. Там будут петь до понедельника, 24 июня. Далее на карте Гомель - отборочные 27 и 28 июня. Июль встретим в Могилеве - открытый микрофон здесь 1 и 2 числа. Кульминация турне - в столице. Минск будет прослушивать талантов с 4 по 10 июля включительно, ровно неделю.