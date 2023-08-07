"Фактор.by" и "Фактор.by 60+" услышали всех желающих стать звездой

Не секрет, что начать свою карьеру на телевидении, но только вокальную, мечтают тысячи простых людей. Некоторые решились свои мечты воплотить и заскочили в последний вагон проектов "Фактор.by" и "Фактор.by 60+". Сегодня финальный день предкастинга на самое рейтинговое шоу Беларуси. Судьи прослушали за день 100 талантов. Рекорд по дням, ради которого даже нарушили регламент. Кто был в числе смелых и много ли из них "бриллиантовых" голосов? Слышала Лидия Заблоцкая (подробнее в видео).

Пятый - финальный - день предкастинга на самое рейтинговое шоу страны. Совершенно непривычно видеть здесь, у караоке-клуба, ни души. Но это все оранжевый уровень опасности. Ливень не обошел мимо. Мы очень переживаем за внешний вид участников. Поэтому всех укрыли в своих объятиях.

Барная стойка - лишь интерьер. Для успокоения нервной системы предлагали исключительно простую воду. И если обычно этот периметр используют для активного общения, то сегодня все предпочитали быть интровертами. И отзывались лишь на интервью.

Немало лиц нашей съемочной группе уже знакомо. Сезонами ранее "Фактор" им не покорился.

В полдень, а именно во столько ежедневно давали отмашку прослушиванию, молодежь уступила сцену людям возраста элегантного.

Для огородов непогода, потому освободилось время для творчества и, наконец, для себя! Услышали сегодня и рекордсмена "Фактора.by" по возрасту, которому 92 года.

Участников, умудренных опытом и насыщенных историями, судьи слушали три часа, здесь не без слез.

После таких биографий тяжело переключиться на амбициозного тик-токера, но только не нашим судьям. Виктория Алешко и Александра Гайдук - профессионалы со стальными нервами и опытом работы в судейской коллегии "Фактора" в три года. Абстрагировались и оценивали объективно и в этот раз.





Приезжают сюда самые упорные, самые активные, кто хотел бы поучаствовать в этом конкурсе. Активность взрослых людей особенно можно отметить. Они ничего не боятся. Они уже все сделали в своей жизни. И теперь у них есть возможность немного пожить для себя. И решиться сделать то, что они не решались много лет. Александра Гайдук, певица, актриса, член жюри предкастинга

100 человек - рекорд из пяти дней прослушивания. Всего же судьи зафиксировали исполнительский уровень 350 участников - столько пришло спеть и показать себя лично.

Большинство заявок прислали для прохождения кастинга онлайн. Число анкет больше полутысячи.