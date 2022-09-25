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"Фактор.by" - как прошел первый день съемок телекастинга
Команда Белтелерадиокомпании начала съемки телекастинга на самое громкое шоу сезона. Пять часов и без остановок неизвестные таланты поочередно встречаются лицом к лицу с четверкой именитых наставников. Состав не изменился: Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и Серега во всеоружии говорить "да" избранным!
На что способны голоса и харизмы, уже показали два десятка артистов. Профессиональных артистов мизер, у большинства в трудовой книжке - профессии, не связанные со сценой. В объективах десятков камер горный инженер, таксист, слесарь, "Миссис Молодечно" и экономисты. "Фактор.by" уже подтвердил свой международный статус. Многие участники приехали на телекастинг из Москвы. Всего же "сито" этапа пройдет 160 участников.
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