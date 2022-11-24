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"Фактор.by": на суд наставников 15 поющих и шокирующих исполнителей - 25 ноября на "Беларусь 1"

Последний отряд талантов на "Фактор. by": их услышим завтра. В вечернем эфире - пятый выпуск телекастингов. На суд наставников 15 поющих и шокирующих исполнителей. С правом "Золотой звезды" остался лишь Сергей Соседов - эта статуэтка катапультирует участника сразу в полуфинал, на этап "Стулья". Свой выбор по спасению от тренировочного лагеря уже сделали Бузова, Алехно и Серега.

Напомним, на прошлой неделе четвертый телекастинг пропустил через свои вокальные жернова 16 конкурсантов.

Пекарь третьего разряда, таксист, мастера по маникюру и ресницам - в этих людях обнаружен "Фактор. by". Кто на очереди?

"Фактор. by" посмотрел уже почти каждый пятый белорус: телеканал "Беларусь 1" в пятницу вечером включают чаще других. И каждый раз это около 600-700 тысяч наших зрителей. Вокальный нерв "Фактор. by" привлек и посетителей YouTube. Больше всего пользователей из России - 30 %. Есть и процент украинцев и казахов. Замечены зрители из Германии, Соединенных Штатов, Армении и Молдовы. Объединиться у экранов, чтобы приметить талант, можно уже завтра. Напомним, звезды сойдутся традиционно в 20:45.

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