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"Фактор.by" начинает прослушивание в Гродно. Какие города подхватят эстафету, предлагаем карту и даты отбора
"Фактор.by" шагает с севера на запад. Сегодня и завтра на карте талант-шоу - Гродно.
Желающие выйти из тени будней на свет софитов встречаются на сцене караоке-бара "Маэстро". Он находится на улице Советской, 9. Регистрация на прослушивание начинается в 10:00 и продлится до 17:00. С собой нужен только паспорт. Команда предложит заполнить анкеты, после - спеть и рассказать о себе. Сидеть в кресле жюри и раскрывать "Фактор.by" готовится финалист проекта Александр Шимулевич. Напомним, предкастинг в Витебске прошло 60 любителей петь.
Кастинг талантливых исполнителей продолжается.
Итак, 21 и 22 июня отбор идет в Гродно. В воскресенье, 23 июня, эстафета перейдет Бресту. Там будут петь до понедельника - 24 июня. Далее - Гомель - отборочные 27 и 28 июня. Июль встретим в Могилеве - открытый микрофон здесь 1 и 2 июля. Кульминация турне - в столице. Минск будет прослушивать талантов с 4 по 10 июля включительно. Ровно неделю.
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