"Фактор.by" начинает прослушивание в Гродно. Какие города подхватят эстафету, предлагаем карту и даты отбора

"Фактор.by" шагает с севера на запад. Сегодня и завтра на карте талант-шоу - Гродно.

Желающие выйти из тени будней на свет софитов встречаются на сцене караоке-бара "Маэстро". Он находится на улице Советской, 9. Регистрация на прослушивание начинается в 10:00 и продлится до 17:00. С собой нужен только паспорт. Команда предложит заполнить анкеты, после - спеть и рассказать о себе. Сидеть в кресле жюри и раскрывать "Фактор.by" готовится финалист проекта Александр Шимулевич. Напомним, предкастинг в Витебске прошло 60 любителей петь.

Кастинг талантливых исполнителей продолжается.