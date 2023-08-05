ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

"Фактор.by" продолжает искать героев нового сезона

"Фактор.by" продолжает искать героев нового сезона. В полдень стартует третий день предкастинга.

Участники прослушивания вновь предстанут перед жюри в натуральном виде. Согласно правилам отбора, исполнять композиции можно исключительно а капелла, то есть без музыкального сопровождения. Исключаются любые виды фонограммы и инструменты. По итогам двух дней очных встреч с потенциальными героями проекта профессиональное жюри ознакомилось больше чем с сотней анкет. Участники проявляют креативность и раскрываются перед экспертами не только как вокалисты и артисты. За каждым из них стоит личная история, которая оказывается в фокусе редакторов проекта.

Народное шоу который день подряд привлекает артистов и категории "60+" после успеха дебютного сезона на" Беларусь 1" люди элегантного возраста охотнее прощаются с размеренными буднями в пользу телевизионного драйва. Не упустите свой шанс стать знаменитым. Главное - не забудьте паспорт. Адрес прежний: проспект Победителей, 49.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все