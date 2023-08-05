"Фактор.by" продолжает искать героев нового сезона

Участники прослушивания вновь предстанут перед жюри в натуральном виде. Согласно правилам отбора, исполнять композиции можно исключительно а капелла, то есть без музыкального сопровождения. Исключаются любые виды фонограммы и инструменты. По итогам двух дней очных встреч с потенциальными героями проекта профессиональное жюри ознакомилось больше чем с сотней анкет. Участники проявляют креативность и раскрываются перед экспертами не только как вокалисты и артисты. За каждым из них стоит личная история, которая оказывается в фокусе редакторов проекта.

