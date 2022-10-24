"Фактор.by" скоро в эфире

28 октября команда Белтелерадиокомпании запускает показ телекастингов самого масштабного вокального телешоу страны - "Фактор.by". На суд миллионов зрителей будут представлены непридуманные драмы и новые тембры, популярные песни и острые комментарии звездной четверки наставников. За один вечер услышим 16 голосов.





Руслан Алехно, наставник проекта "Фактор.by", отметил, что Беларусь не исчерпана. "Мы еще только начали. И, поверьте, если будет больше сезонного "Фактор.by", то будет и больше артистов лучших и лучших", - уверен певец.









Сергей Соседов, наставник проекта "Фактор.by": "Вроде "Фактор.by" - один фактор. А "Фактор.by" складывается из множества факторов. Это и голос, и образ, и тембр".









Сергей Пархоменко, наставник проекта "Фактор.by", пообещал, что все постараются сделать "Фактор.by" таким, каким он должен быть. "Будет сезон, полный неожиданностей. Мы сделаем настоящее шоу", - предсказал наставник проекта.









Ольга Бузова, наставница проекта "Фактор.by": "Все в этой жизни возможно и зависит только от нас. Я безумно счастлива, что снова здесь! Вы не представляете, какой у меня был сложный переезд-перелет, но как только оказалась в павильоне, усталость как рукой сняло!"