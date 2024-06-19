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"ФАКТОР.BY" услышал полсотни музыкальных историй в Витебске

"Фактор.by" дал микрофон в руки Витебску и тем самым старт своему четвертому сезону. Талант-турне шагает по стране.

За два дня прослушиваний талант-шоу зафиксировало больше 50 трогательных судеб, спетых новыми голосами. Шанс каждому, кто на месте заполнял анкету. Несмотря на рабочие будни (а кастинг проходил с 10 до 17 часов), проявили свой "Фактор" оператор линии по контролю детского питания, строитель, диспетчер Витебскоблгаза, уличный музыкант, педагоги дошкольного образования. Не преграда и госы с огородами у студентов и пенсионеров. Предкастинг - это возможность исполнить куплет из любимых песен и рассказать о накипевшем.

Гродно, распевайтесь! "Фактор.by" едет к вам!

Далее команда Белтелерадиокомпании переедет в Гродно. Там радар на талантов включится в пятницу, 21 июня. Если вы не можете показать себя на кастинге лично, то можете прямо сейчас оставить свою заявку на сайте tvr.by. Организаторы обещают изучить каждую анкету.

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