"ФАКТОР.BY" услышал полсотни музыкальных историй в Витебске

За два дня прослушиваний талант-шоу зафиксировало больше 50 трогательных судеб, спетых новыми голосами. Шанс каждому, кто на месте заполнял анкету. Несмотря на рабочие будни (а кастинг проходил с 10 до 17 часов), проявили свой "Фактор" оператор линии по контролю детского питания, строитель, диспетчер Витебскоблгаза, уличный музыкант, педагоги дошкольного образования. Не преграда и госы с огородами у студентов и пенсионеров. Предкастинг - это возможность исполнить куплет из любимых песен и рассказать о накипевшем.