"Фактор.by" - в шаге от победы в проекте оказались трое: Владимир Арутюнян, Марго Новик и Иван Дятлов

Неподдельные эмоции и зашкаливающее волнение. Каждую пятницу телезрители шоу "Фактор.by" закаляют нервную систему. На седьмом прямом эфире решилось, кто в суперфинале. 4 финалиста проекта, которые прошли длинный путь от этапа живых прослушиваний до настоящих выступлений в телеэфире перед огромной аудиторией, исполнили мировые хиты и TikTok-треки 2022 года. Получилось ярко и уж точно незабываемо.

Концерт стал настоящей дуэлью между финалистом Артемом Белым и звездными наставниками. И все же окончательное решение, кого оставить в суперфинале, принимали зрители. В шаге от победы в проекте оказались Владимир Арутюнян, Марго Новик и Иван Дятлов.

Троица сразится в следующую пятницу, 27 января. Какие они, кандидаты на звание обладателя редкого "Фактора.by". Репортаж из закулисья шоу Нины Можейко.

Такого развития событий уже точно никто не ожидал. Шоу "Фактор.by" полно сюрпризов. Здесь возможно все - из аутсайдера превратится в фаворита и наоборот.

На финишной прямой проекта нервы на пределе были у всех. Неделя на подготовку - от выбора песни до генеральной репетиции. Темп, который могут выдержать не все.

Проект покинул еще позавчера претендент на победу, любимец публики Артем Белый. Провизор из Пинска - чистый самородок без примесей. Его задор покорил наставников на этапе телекастингов.

Подвели эмоции, они сыграли злую шутку и лишили шанса на победу.

Меня и взяли повеселиться. А оказалось, от веселья до кнута не очень большое расстояние. И весельчак может показать свой характер. Артем Белый, финалист шоу "Фактор.by"

Шоу, к сожалению, не готово к таким героям, все, что он имеет, это абсолютно чистая природа, чистый самородок чистой воды. Он еще не оснащен вокальными техниками, актерской игрой - тут чистая природа. Если его оснастить, он далеко пойдет, но здесь на это нет времени, чтобы так готовить артиста. Сергей Соседов, наставник шоу "Фактор.by"

И вот она тройка супергероев суперфинала: Владимир Арутюнян, Марго Новик и Иван Дятлов.

Он словно из другого века. Воспитанный, приосанившийся и улыбчивый. Со своим репертуаром и взглядом на мир.

Рюкзак и ноутбук - все, что нужно ему для работы, ведь у Ивана Дятлова, выпускника Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, впереди еще корочка Института театральных искусств. Он и физик, и лирик.

Но главное - прирожденный солист. Песням Вани мы подпевали на конкурсе эстрадных исполнителей в Витебске в 2019. Но одной из главных своих наград считает внимание легенды - народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Именно он его благословил на творческий путь, почувствовал родственную душу.

Фестивали, конкурсы - это одно, а телевизионная площадка, тем более прямой эфир - в моей жизни это первые прямые эфиры. И это совсем другие ощущения, переживания. Здесь нет такого большого зала, который даст тебе поддержку и энергию. Здесь ты не скроешь какие-то мелкие детали своих эмоций, потому что ты всегда знаешь, что ты под объективом камер, ты в прямом эфире. Иван Дятлов, суперфиналист шоу "Фактор.by"

Его работоспособности и склонности к эмпатии позавидуют конкуренты. Он стабильно выступает на отлично, даже когда тучи комментариев от звездных наставников сгущаются. Но не все дается просто так на "Фактор.by".

Мне не нравится, когда говорят ровно. Все-таки, я думаю, что мои выступления нельзя назвать ровными. Я стараюсь быть каждый раз новым. И каждый раз себе от эфира к эфиру говорю: "Так, надо сейчас снова удивлять самого себя". Иван Дятлов, суперфиналист шоу "Фактор.by"

Я в принципе никогда не танцевал так много, не пел и т.д. Проект - это такая закалка, в первую очередь для нервной системы, закалка общения с большим количеством людей, разных людей, но ты должен со всеми наладить контакт, чтобы получить тот продукт, который видит зритель. Иван Дятлов, суперфиналист шоу "Фактор.by"

Этой девушке место в ювелирном отделе поп-сцены. Бриллиант Оли Бузовой- Марго Новик также сразится за зрительские лайки.

Ее история успеха достойна экранизации, ведь она шла к большой сцене телепроекта прямиком из Жлобина. За плечами годы работы над собой, тяжелое расставание и кардинальная смена имиджа, чтобы, наконец, принять и полюбить себя.

Очень часто на каких-то съемках, когда меняются разные образы, продюсеры, стилисты видят тебя иначе, постепенно ты становишься не собой. Ты ведешь себя так, как тебя видит камера, как видят тебя зрители. Мне пишут разные комментарии, часто пишут, что я очень миловидная, так или иначе можно превратиться в какое-то такое милое создание, но я не только миловидная. Марго Новик, суперфиналистка шоу "Фактор.by"

Марго учит давать талантливый отпор вокальным страхам и развивает свой Instagram. Пишет песни и помогает в реализации другим, а еще вдохновляет.

В первую очередь, это энергия. Энергия, которую излучает сам человек. Я считаю свой тембр интересным. Он такой детский, высокий. Я могла бы озвучивать мультики. Я раньше этого стеснялась, мне хотелось такой наоборот низкий хриплый голос. А вот увидеть в финале его "добрые комментаторы" совсем не ожидали. А он взял и прорвался сквозь стену, вооруженный только харизмой. Марго Новик, суперфиналистка шоу "Фактор.by"

Прогресс магистранта факультета эстетического образования педагогического университета имени Максима Танка самый заметный. От исполнителя исключительно романсов до танцующего мачо с легким испанским акцентом. О таких способностях никто не подозревал, даже он сам. Вот что значит горячая кровь.

Стипендиат президентского фонда по поддержке талантливой молодежи из Борисова в юности занимался футболом, но получил травму и ушел в музыку.

Хотя и тут складывалось не все гладко - на всех вокальных конкурсах приходил всегда вторым. Сможет ли он вырваться из амплуа номера два - узнаем совсем скоро.