"Фактор.by": звезды сошлись в Бресте

Народное шоу страны "Фактор.by" продолжает свое турне по Беларуси. Сегодня остановка - Брест. Сцена караоке-бара на Чкалова, 7 принимает талантливых и харизматичных вокалистов, которые мечтают о большой сцене. Попасть на прослушивание можно до 17:00. В арсенале участников предкастинга только акапельное исполнение и положительный настрой, а со стороны звездных наставников - профессиональный вердикт.

Команда проекта будет раскрывать таланты в городе над Бугом и завтра, не меняя адреса. Регистрация откроется в 10:00. Тем, кто не успеет на музыкальный отбор, можно приехать в другой областной город. Впереди предкастинги в Гомеле, Могилеве и Минске. Также можно отправить заявку и онлайн на сайте tvr.by.