"Фарфоровое ассорти" Виктора Суворова в Нацбиблиотеке - экскурсию по экспозиции проведет сам коллекционер

Более полутысячи фарфоровых фигурок - сказочных и мифических героев, персонажей из Красной книги, портретов знаменитых деятелей, вещиц прикладного значения представлено в экспозиции "Фарфоровое ассорти". Выставка развернулась в одном из залов Национальной библиотеки и представляет коллекцию знаменитого собирателя антиквариата. Виктор Суворов дает возможность познакомиться с фарфоровыми изделиями разных лет и разных производителей. Некоторые заводы уже не действуют, но память о них осталась в фарфоровых фигурках от Виктора Суворова.