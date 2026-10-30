"Фестиваль дает молодым талантам возможность показать себя" - председатель жюри "Лістапада"

В кинотеатре "Москва" прошла пресс-конференция с участием режиссеров, киноведов и жюри конкурсных программ фестиваля "Лiстапад".

Впервые за 32-летнюю историю кинофорума Египет привез документальную ленту. Новые лица и среди экспертов: продюсер, сценарист и автор детских книг из Сербии оценят анимационные фильмы.

Председатель жюри основного конкурса анимационных фильмов ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" Злата Попов (Сербия) отметила, что организаторы фестиваля - прекрасные хозяева, которые очень радушно встретили гостей. Она также призналась, что была очень рада, увидев, какие фильмы предстоит смотреть: среди них есть и серьезные картины, получившие награды на других фестивалях, и дебютные работы. По ее словам, фестиваль дает молодым талантам возможность показать себя и поддерживает их.

Минск в ожидании красной дорожки и торжественной церемонии открытия. В кинотеатре "Москва" увидим народную артистку России Светлану Дружинину, актрис Ксению Алферову и Екатерину Климову.

Трансляцию церемонии открытия ХХХII "Лiстапада" смотрите 30 октября на телеканале "Беларусь 3" в 21:05.