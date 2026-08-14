Фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" - чем будут удивлять Гомельская и Брестская области

Живописный агрогородок Лясковичи Гомельской области готовится принимать гостей IX Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья", который давно вышел за рамки привычного понимания этнофеста.

Первый фестиваль состоялся в 2010 году. Тогда 100 ремесленников и 500 хранителей уникального певческого стиля положили начало доброй традиции собираться раз в два года, чтобы почувствовать пульс жизни полешуков, прикоснуться к душе белорусского народа.

Сегодня "Зов Полесья" - достояние национальной культуры. Фестиваль сохраняет и популяризирует белорусские традиции, изучает и поддерживает богатое историко-культурное наследие региона, укрепляет творческие связи.

В 2014 году фестиваль обрел статус международного. В самом сердце Припятского Полесья хранятся духовные скрепы белорусов, культурный код.

Свои тематические подворья презентуют 12 регионов Гомельской и Брестской областей. Все они объединены одной темой и посвящены выдающимся белорускам, чьи судьбы тесно связаны с историей края. Особая атмосфера позволит погрузиться в глубину фольклорного наследия.

В основе концепции этномарафона - мифология Полесья с акцентом на женские образы. На 9 гектарах развернутся интерактивно-исторические зоны, фольклорные площадки, пройдут выставки, мастер-классы, концерты. Впервые в фестивальной программе - цирк-шапито, инклюзивная площадка.

Инга Завгородняя, начальник главного управления культуры Гомельского областного исполнительного комитета:

"Код нашей нации - это наши традиции. Сейчас мы наблюдаем подъем интереса к традиционной культуре, традиционному искусству, в том числе и с точки зрения передачи этих традиций подрастающему поколению".

В 2026 году традиционно в рамках фестиваля присвоят почетное звание "Ганаровы паляшук" четырем белорусам за вклад в развитие страны. За всю историю проведения фольк-феста такой статус получили 18 человек. Первым "Ганаровым палешуком" в 2014 году стал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Статуэтка, изображающая фигуру колоритного жителя Полесья, хранится и у Степана Бамбизы, в прошлом гендиректора Национального парка "Припятский".

Степан Бамбиза, обладатель звания "Ганаровы паляшук":

"Я горд тем, что я почетный полешук. "Зов Полесья" мы начали проводить на уровне Национального парка. Лет 5 мы проводили его, и он начал пользоваться огромным успехом. Была возможность, я доложил главе государства, что есть такое мероприятие, которому надо было бы поднять статус. Президент отнесся с пониманием".

Михаил Русый, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Зов Полесья" - это уже масштабный международный проект, и люди ждут его. Я помню это решение. Долго спорили: быть, не быть. И Степан Николаевич Бамбиза сказал: "Александр Григорьевич, надо!" - "Ну ладно, полешуки, уговорили: быть этому фестивалю". Это решение, которое принял Президент, является базовым для развития центров притяжения. Глава государства с такой ностальгией, особенно в последнее время, говорит о селе: надо сохранить деревню. Не совхоз, не колхоз, а деревню, потому что наши истоки именно здесь".

Припятское Полесье - это особые земли 9 районов, часть Гомельщины и Брестчины. Их нужно развивать комплексно, с учетом региональных особенностей, опираясь на инициативу людей, и сделать максимально привлекательными для жизни. На это ориентирована и Программа развития районов Припятского Полесья, рассчитанная до 2030 года.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Думаю, что будет в точку, если я скажу о том, что, касаясь программы, мы должны знать и понимать, какие надо провести мероприятия в рамках программы и вне ее, чтобы полешуки заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем. Нужны конкретные мероприятия, предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест, хотя это сегодня не самое главное, но будут способствовать развитию Полесья на века, навсегда".

Глава государства не зря поддержал инициативу масштабировать фестиваль. Белорусы всем сердцем любят "Зов Полесья". Интерес к нему только растет, как и тренд на сохранение и бережное отношение к своему культурному наследию.

Александр Бондаренко, главный режиссер Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья":

"Самое главное, что мы хотим донести до нашего зрителя, - любить свои корни, Родину, любить свою землю и гордится ею благодаря нашим историческим истокам. Общее количество человек, которые будут именно работать и создавать ту неповторимую атмосферу, приближается к 6 тыс. сотрудников. Все гости, посетившие наш фестиваль, уедут воодушевленными, обязательно в прекрасном настроении. Мы надеемся, что этого настроения им хватит на два года до Х Международного фестиваля".

Нынешний фольк-фест обещает войти в историю как рекордный по зрелищности, насыщенности программы, а еще количеству гостей. Организаторы анонсируют не менее 50 тыс. человек.