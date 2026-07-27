Фестиваль "Настроение - лето" собрал сотни минчан и гостей столицы

Площадка у Дворца спорта в Минске в очередной раз превратилась в огромный танцпол под открытым небом. Сотни горожан и гостей столицы собрались на масштабный музыкальный фестиваль "Настроение - лето".

Впрочем, яркими событиями выходные наполнены по всему Минску. В Верхнем городе традиционно классика у Ратуши, в Раковском дворике прошли театральные показы, а прямо у Свислочи работают кинотеатры под открытым небом и спортивные зоны.