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Фестиваль традиционной культуры "Пятровіца" прошел в Любанском районе

Фестиваль традиционной культуры "Пятровіца" в 16-й раз прошел в Любанском районе. Праздник народных танцев, песен и обрядов собрал около сотни участников со всех областей Беларуси и Минска.

Программа охватила три дня и была посвящена любимому в народе православному празднику - Дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

Состоялось знакомство с достопримечательностями Любанского края, прошли вокальные и хореографические мастер-классы и вечеринки, а также встреча с местными жителями деревень - носителями традиционной культуры. Кульминацией праздника стала реконструкция обряда "Пятрок" в деревне Шипиловичи.

"Пятровіца" - любимый праздник, любимый фестиваль традиционной культуры. И "Пятровіца" хороша тем, что здесь есть возможность взаимодействия и коммуникации между фольклорными группами, которые образуются в городах, с настоящими носителями традиционной культуры. Безусловно, каждый год становится все меньше и меньше людей, которые знают традиции от корней, но все равно приехать, дотронуться до этого - очень важно", - рассказала руководитель фольклорной группы "Варган" из Полоцка Ольга Емельянчик.

руководитель фольклорной группы "Варган" из Полоцка

"Люди, которые интересуются традиционной культурой, самых разных профессий. Практически нет тех, кто занимается танцем профессионально. Это просто те, кто влюблен в традицию и сами для себя шьют костюмы, каждый год приезжают. Еще кроме танцев у нас проходят вечеринки, встречи с носителями, с теми, кто еще есть. В районе записано больше 115 танцев, каждый из них еще имеет несколько вариантов", - отметил этнохореограф, исследователь традиционной белорусской культуры, завотделом Любанского районного центра культуры Сергей Выскварка.

тнохореограф, исследователь традиционной белорусской культуры, завотделом Любанского районного центра культуры

В центре праздника танцевальная традиция. Главными событиями в 2026 году стала презентация кадрилей Гродненщины и открытие нового танца Любанского края "Ганначка" из деревни Доросино.

Разделы:

КультураРегионы

Теги:

Любанский районфестиваль
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