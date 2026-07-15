Фестиваль традиционной культуры "Пятровіца" прошел в Любанском районе

Фестиваль традиционной культуры "Пятровіца" в 16-й раз прошел в Любанском районе. Праздник народных танцев, песен и обрядов собрал около сотни участников со всех областей Беларуси и Минска.

Программа охватила три дня и была посвящена любимому в народе православному празднику - Дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

Состоялось знакомство с достопримечательностями Любанского края, прошли вокальные и хореографические мастер-классы и вечеринки, а также встреча с местными жителями деревень - носителями традиционной культуры. Кульминацией праздника стала реконструкция обряда "Пятрок" в деревне Шипиловичи.

"Пятровіца" - любимый праздник, любимый фестиваль традиционной культуры. И "Пятровіца" хороша тем, что здесь есть возможность взаимодействия и коммуникации между фольклорными группами, которые образуются в городах, с настоящими носителями традиционной культуры. Безусловно, каждый год становится все меньше и меньше людей, которые знают традиции от корней, но все равно приехать, дотронуться до этого - очень важно", - рассказала руководитель фольклорной группы "Варган" из Полоцка Ольга Емельянчик.

"Люди, которые интересуются традиционной культурой, самых разных профессий. Практически нет тех, кто занимается танцем профессионально. Это просто те, кто влюблен в традицию и сами для себя шьют костюмы, каждый год приезжают. Еще кроме танцев у нас проходят вечеринки, встречи с носителями, с теми, кто еще есть. В районе записано больше 115 танцев, каждый из них еще имеет несколько вариантов", - отметил этнохореограф, исследователь традиционной белорусской культуры, завотделом Любанского районного центра культуры Сергей Выскварка.

В центре праздника танцевальная традиция. Главными событиями в 2026 году стала презентация кадрилей Гродненщины и открытие нового танца Любанского края "Ганначка" из деревни Доросино.