Фестиваль "Александрия собирает друзей" развернул свои площадки и торговые ряды на берегу Днепра

Самый душевный и любимый праздник лета "Александрия собирает друзей" развернул свои площадки и торговые ряды на берегу Днепра.



Наш корреспондент Андрей Ястребов уже окунулся в атмосферу гуляний. Площадка здесь, на берегу Днепра, превратилась в одну огромную ярмарку. С угощениями, концертами, причем у каждого подворья. Не только на главных сценах фестиваля. Улицы городка все больше напоминают оживленный улей. Гости, коллективы съезжаются со всей страны, чтобы подарить свои лучшие песни и влиться в хоровод.







Улицы мастеров выросли на площадке у Днепра

Тут мастер-классы по плетению венков из полевых цветов. А еще средневековой кольчуги. Особый интерес к белорусским поясам. Со своими секретами и уникальными технологиями. Раскрывают их, кстати, тут же и травницы.