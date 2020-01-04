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Фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" стартует в Минске
Батлейку на западнополесском диалекте и четыре интерпретации "Царя Ирода" покажут на "Нябёсах". Сегодня в Минске откроют шестой фестиваль батлеечных и кукольных театров. Конкурсные показы пройдут во Дворце искусств в рамках православного фестиваля "Радость". Всего за два дня - 13 показов от театров Бреста, Витебска, Могилева, Гродно, Минска. В афише не только профессиональные труппы: приедут семейный театр, братство в честь Серафима Жировичского и взрослый интернат из Минска. Представления длятся от 15 до 45 минут, каждое имеет возрастное ограничение. Параллельно для зрителей организуют мастер-классы. Вход на просмотр спектаклей бесплатный.
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