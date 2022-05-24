Фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно готовит сюрпризы и новые молодежные проекты

Меньше месяца остается до XXI Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно-2022". Событие лета не только для города Молодечно, но и поклонников национальной культуры запланировано на 10 и 11 июня.

Город вовсю готовится к традиционному форуму. Совсем скоро там появятся баннеры с достопримечательностями Беларуси и цитатами классиков. Это прямая отсылка к теме музыкального сезона: Год исторической памяти и 140-летие со дня рождения двух классиков отечественной литературы - Купалы и Коласа. Кроме того, в этом году фестиваль посвятят памяти непревзойденного маэстро, профессора и художественного руководителя Национального академического концертного оркестра Михаила Финберга. В его честь пройдут мероприятия. А сам оркестр займет свое почетное место на сцене городского амфитеатра.









Хочется настоящего, и наша музыка этого достойна. Юрий Семеняко, Эдуард Зарицкий, Игорь Лученок, Владимир Будник. Когда я выстраивала эту программу, то концептуально решила, что "Дваццаць першы - пачатак новага часу", потому что двадцать первый - это новая страница. Нина Осипова, режиссер церемонии открытия Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно-2022"