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Фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно готовит сюрпризы и новые молодежные проекты
Меньше месяца остается до XXI Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно-2022". Событие лета не только для города Молодечно, но и поклонников национальной культуры запланировано на 10 и 11 июня.
Город вовсю готовится к традиционному форуму. Совсем скоро там появятся баннеры с достопримечательностями Беларуси и цитатами классиков. Это прямая отсылка к теме музыкального сезона: Год исторической памяти и 140-летие со дня рождения двух классиков отечественной литературы - Купалы и Коласа. Кроме того, в этом году фестиваль посвятят памяти непревзойденного маэстро, профессора и художественного руководителя Национального академического концертного оркестра Михаила Финберга. В его честь пройдут мероприятия. А сам оркестр займет свое почетное место на сцене городского амфитеатра.
Хочется настоящего, и наша музыка этого достойна. Юрий Семеняко, Эдуард Зарицкий, Игорь Лученок, Владимир Будник. Когда я выстраивала эту программу, то концептуально решила, что "Дваццаць першы - пачатак новага часу", потому что двадцать первый - это новая страница.
Внимание зрителей по традиции приковано к Национальному конкурсу молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. По результатам региональных отборочных туров в нем примет участие 21 вокалист. На протяжении двух дней в городе будут проходить театральные и музыкальные программы, а также премьеры: впервые в истории фестиваля участие в мероприятиях примет Национальный академический народный оркестр имени Жиновича.
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