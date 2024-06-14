Фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно удивляет насыщенной программой и красочными мероприятиями

14 июня в Молодечно стартует XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Традиционный праздник музыки и родного слова ежегодно собирает в городе солнца участников и гостей со всей страны и каждый год удивляет насыщенной программой и красочными мероприятиями.