ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно удивляет насыщенной программой и красочными мероприятиями

14 июня в Молодечно стартует XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Традиционный праздник музыки и родного слова ежегодно собирает в городе солнца участников и гостей со всей страны и каждый год удивляет насыщенной программой и красочными мероприятиями.

В чем изюминка фестиваля-2024? Рассказала культурный обозреватель АТН Наталья Бордиловская (подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все