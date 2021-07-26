Фестиваль "Берагіня" собрал более 300 хранителей фольклора

Недавно мы были на "Траецкім карагодзе" на Ветковщине. Ездили на "Славянский базар в Витебске" - очень приятно, мы горды, что приняли в нем участие и получили диплом второй степени Лариса Казакова, замдиректора центра культурно-досуговой деятельности Октябрьского района:

Ольга Дульская, художественный руководитель образцового фольклорного коллектива "Рудабельская зорачка"