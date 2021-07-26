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Фестиваль "Берагіня" собрал более 300 хранителей фольклора

Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" прошел в Гомельском районе. По традиции гостей праздника принимали в городском поселке Октябрьский. История форума насчитывает уже 11 лет. В этом году он прошел под девизом "Фестиваль единства" и собрал более 300 хранителей белорусского фольклора со всей страны.

Каждая команда представила особенности национального костюма своей малой родины, а также самобытные песни и танцы. Жюри выбрало лауреатов в исполнительских видах искусства. К слову, многие коллективы творчески выросли именно на этом фестивале и сегодня их имена известны уже всей стране.

Недавно мы были на "Траецкім карагодзе" на Ветковщине. Ездили на "Славянский базар в Витебске" - очень приятно, мы горды, что приняли в нем участие и получили диплом второй степениЛариса Казакова, замдиректора центра культурно-досуговой деятельности Октябрьского района:
Ольга Дульская, художественный руководитель образцового фольклорного коллектива "Рудабельская зорачка"
"Берагіня" - она как хранительница фольклора, фольклора аутентичного. Есть народно-сценический фольклор - это не то. А вот когда аутентичный фольклор - это совершенно другое. Когда бабушки поют, это же красота!
Ольга Дульская, художественный руководитель образцового фольклорного коллектива "Рудабельская зорачка"

В главный фестивальный день улицы городского поселка Октябрьский превратились в "Рудабельскі кірмаш". Здесь свои работы представили мастера соломоплетения, вышивки, гончарства и резьбы по дереву.


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