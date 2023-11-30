Фестиваль бразильского кино проходит в минском кинотеатре - вход свободный

Это уже третий фестиваль бразильского кино в Минске. В этом году мы привезли пять фильмов, среди них документальные, триллеры, романтические комедии. Этот фестиваль является частью масштабного культурного проекта, который мы развиваем в Беларуси. В будущем в рамках этого проекта мы также планируем вновь провести выставку "Свидание с Бразилией". В следующий раз она будет посвящена женщине, которая является профессионалом и успешна во многих сферах. Мы бы хотели преодолеть все стереотипы и показать роль женщины в современном обществе.

Бернард Жорг Леопольд де Гарсиа Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси