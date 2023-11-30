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Фестиваль бразильского кино проходит в минском кинотеатре - вход свободный

Фестиваль бразильского кино проходит в минском кинотеатре - вход свободный

Укрепление белорусско-бразильского культурного сотрудничества. Пока в столице за окном снег, в кинотеатре "Пионер" согреваются хорошими фильмами. В Минске накануне стартовал фестиваль бразильского кино. Он продлится до 3 декабря. На открытии Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси выразил уверенность, что знакомство с бразильской кинематографией будет увлекательным и интересным, и поблагодарил команду посольства, белорусские министерства и ведомства за организацию кинематографического форума.


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Это уже третий фестиваль бразильского кино в Минске. В этом году мы привезли пять фильмов, среди них документальные, триллеры, романтические комедии. Этот фестиваль является частью масштабного культурного проекта, который мы развиваем в Беларуси. В будущем в рамках этого проекта мы также планируем вновь провести выставку "Свидание с Бразилией". В следующий раз она будет посвящена женщине, которая является профессионалом и успешна во многих сферах. Мы бы хотели преодолеть все стереотипы и показать роль женщины в современном обществе.
Бернард Жорг Леопольд де Гарсиа Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси

Вход на фестиваль бразильского кино в столичном кинотеатре "Пионер" свободный.

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