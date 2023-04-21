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Фестиваль китайской культуры и искусств прошел в Минске
Повышение уровня белорусско-китайских отношений и сотрудничество во всех областях. В Минске состоялся фестиваль китайской культуры и искусств. Для гостей организовали мастер-классы: каллиграфия, живопись, чайные церемонии. Также представили выставку достижений древнего и современного Китая. Завершили фестиваль творческие номера от белорусских и китайских исполнителей. Прикоснуться к культуре Поднебесной мог любой желающий.
О взаимном интересе двух стран к языку, культуре и системе образования в целом говорят и цифры: около 7 тысяч китайских студентов учатся в Беларуси.
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