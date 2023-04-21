Фестиваль китайской культуры и искусств прошел в Минске

Повышение уровня белорусско-китайских отношений и сотрудничество во всех областях. В Минске состоялся фестиваль китайской культуры и искусств. Для гостей организовали мастер-классы: каллиграфия, живопись, чайные церемонии. Также представили выставку достижений древнего и современного Китая. Завершили фестиваль творческие номера от белорусских и китайских исполнителей. Прикоснуться к культуре Поднебесной мог любой желающий.

