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Фестиваль латиноамериканской культуры пройдет в Минске
Первый фестиваль латиноамериканской культуры пройдет с 13 по 22 октября в Минске. Об этом пишет БелТА.
Основной площадкой фестиваля станет художественная галерея "Университет культуры", в которой будет проходить выставка "Палитра красок Латинской Америки". В экспозицию войдут произведения искусства самых выдающихся художников Эквадора и Кубы, фотографии и традиционные ремесла Венесуэлы, Доминиканы и Никарагуа. Посетители смогут ознакомиться с культурным наследием стан Латинской Америки, узнать их историю, многообразные традиции и особенности быта. Также на выставке будут представлены лучшие работы по итогам конкурса "Поэзия через рисунок", который проводился среди учащихся учреждений образования Минска.
На протяжении всей работы выставки будут проходить лекции о традиционных праздниках Республики Никарагуа и Венесуэлы; танцевальные мастер-классы по бачате, сальсе, мамбо, ча-ча-ча; дегустации традиционных венесуэльских и доминиканских блюд, а также состоятся поэтический вечер и кулинарный мастер-класс. На базе Национальной киностудии "Беларусьфильм" пройдут показы художественного и документального латиноамериканского кино из Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Доминиканской Республики и Никарагуа. В программе примут участие фильмы разных жанров: романтические комедии, исторические и документальные фильмы о выдающихся личностях и традициях коренных народов.
Посетители фестиваля смогут больше узнать о Латинской Америке. Страны являют собой уникальный синтез разных культур и национальностей, традиций и современности. Латинская Америка - это настоящее буйство красок, феерия цвета, звука и великолепное искусство.
Фестиваль латиноамериканской культуры продлится до 22 октября.
Фото:pixabay.com
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