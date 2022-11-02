Фестиваль "Лістапад" придет в каждую область Беларуси

Киномарафон по всей стране! "Лістапад" придет в каждую область Беларуси! В очереди на культурное просвещение, к примеру, в центральном регионе уже 5 райцентров, и список будет пополняться. С 4 по 13 ноября сеансы для киноэстетов пройдут в Борисове, Молодечно, Слуцке, Солигорске и Дзержинске.



В общей сложности XXVIII Минский международный кинофестиваль охватит более 30 населенных пунктов нашей страны. В регионах планируют показать конкурсные игровые картины, фильмы из внеконкурсной программы, "Золотой коллекции" и "Лучшие мультфильмы мира".



"Лістапад" стартует 4 ноября. В этом году подано рекордное количество заявок со всего мира.



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