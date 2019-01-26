Фестиваль "Мир кристаллов в Ботаническом саду"

220 кубиков льда для скульпторов нарезали водолазы для ледяных скульптур фестиваля "Мир кристаллов в Ботаническом саду". В пятом событии участие принимают 9 команд профессиональных скульпторов и 9 студенческих. Обрабатывать ледяные глыбы мастера-скульпторы начали заранее, когда водолазы доставилиматериал в Ботанический сад.

Увидеть и оценить ледяные шедевры можно в Ботаническом саду в эту субботу. Торжественное открытие - в 14:30. Конкурсные работы на аллеях сада находиться будут до 3 февраля. В вечернее время скульптуры подсветят.