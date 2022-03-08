Фестиваль ремесленников в Минске собрал более 20 мастеров из Беларуси

Себя показать и других научить!



Фестиваль ремесленников в Минске собрал более 20 мастеров из всех уголков Беларуси. Они не только демонстрировали свое мастерство, авторскую технику и самобытные изделия, но и проводили мастер-классы для детей и взрослых. Своими секретами делились специалисты по кузнечному и гончарному делу, лозоплетению, резьбе по дереву и другим белорусским народным ремеслам.

Фестиваль превратился в колоритный семейный праздник. Самые юные участники с удовольствием расписывали пряники, вырезали узоры по дереву, лепили глиняные горшки и учились плести корзины из белорусской соломы. Семья Шафаренко занимается лозоплетением почти 30 лет. Под Гомелем у них целая плантация лозы специальных сортов.